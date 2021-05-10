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Перед матчем
Спартак - Химки
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Химки на Eurosport.ru! 10 мая 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Доменико Тедеско или Игорь Черевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Химки и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Спартак и Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Спартак» старался сделать из «Химок» фарм-клуб, но немного не уследил за экспериментом. Команда Игоря Черевченко – чемпион последних 15 туров, однако тухлое начало сезона оставит ее без еврокубков. Нестабильным красно-белым необходима победа над бойкими химчанами, чтобы сохранить вторую строчку и место в Лиге чемпионов. Присоединяйтесь к просмотру игрs «Спартак» - «Химки» на Eurosport.ru!