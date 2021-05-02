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Перед матчем
Зенит - Локомотив
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Локомотив на Eurosport.ru! 2 мая 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Марко Николич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Зенит и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Зенит» и «Локомотив» – две самые успешные команды РПЛ в весенней части чемпионата. Команда Марко Николича – последний возможный конкурент для питерцев на пути к чемпионству. Узнай, остановит ли «Локо» «Зенит», из текстовой трансляции на Eurosport.ru!