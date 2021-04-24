Тамбов
    -
    19:00
    24.04.21
    Мордовия Арена
    Локомотив
      Чемпионат России • Тур 27
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Тамбов - Локомотив

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Тамбов – Локомотив на Eurosport.ru! 24 апреля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Первушин или Марко Николич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тамбов и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тамбов и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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