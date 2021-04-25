Уфа
    -
    14:00
    25.04.21
    Нефтяник
    Сочи
      Чемпионат России • Тур 27
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Уфа - Сочи

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Уфа – Сочи на Eurosport.ru! 25 апреля 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алексей Стукалов или Владимир Федотов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уфа и Сочи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уфа и Сочи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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