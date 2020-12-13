Ахмат
    -
    19:00
    13.12.20
    Ахмат-Арена
    Ростов
      Чемпионат России • Тур 18
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ахмат Грозный - Ростов

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ахмат – Ростов на Eurosport.ru! 13 декабря 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Талалаев или Валерий Карпин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ахмат и Ростов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ахмат и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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