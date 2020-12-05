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- 2-ой тайм
- ХванЙевтич75'
- Серкейра74'
- ЗуевКварацхелия73'
- Миранчук (P)68'
- Медведев67'
- КаманоЭдер60'
- Игнатьев47'
- 1-ый тайм
- Крыховяк36'
- Зотов29'
- Зуев26'
- Игнатьев23'
- Игнатьев17'
- Мухин5'
- Хван3'
Перед матчем
Локомотив - Рубин
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Локомотив – Рубин на Eurosport.ru! 5 декабря 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марко Николич или Леонид Слуцкий? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Рубин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Локомотив и Рубин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
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И сразу в деле Хвича! Бил в ближний, но Гильерме берет мяч.
Хвича заменит Зуева
Бегич скидывает Старфельту!!! С линии вратарской совсем немного не хватило для гола!
Мурило получает желтую
Хван покидает поле. Евтич вместо него
ГОЛ!!! Антон Миранчук реализует пенальти и выводит хозяев вперед. 2:1, игратьт осталось 20 минут, «Локо» ведет.
Желтая Медведеву! И пенальти в ворота «Рубина». Николич ехидно потирает руки.
Игнатьев мог забить головой, но в результате столкнулся с Медведевым. ВАР проверяет эпизод.
Эдер пробивал, но Зотов вынес головой мяч на угловой.
А «Рубин» включился во втором тайме, Макаров зарабатывает угловой после отличной атаки!
Эдер заменит Камано. Не слишком заметен был сегодня гвинеец.
Макаров получает желтую
Абильгор со фланга переправляет мяч Макарову, но тот не реализовывает выход один на один. Мурило подстраховал.
И опять Игнатьев! Медведев отбивает хороший удар железнодорожника у ближней штанги!
А сейчас москвич-Игнатьев мог отличиться. Пробил почти вплотную к воротам, но Медведев выручает
Иван Игнатьев доигрался, красная за удар по ногам Чорлуке. Слуцкий в гневе. Явно только что в раздевалке просил поменьше фолить.
1:1, второй тайм, поехали!
Сергей Карасев выводит команды на поле
Пока оба гола привезли вратари. Гилерме не сумел отразить достаточно простой удар, а Медведев и вовсе не удержал в руках мяч.
И конец тайма.
А Зуеву мало одной желтой, фолит на Крыховяке. Опасный угловой, перекладина и ещё один корнер
Опасный штрафной. Миранчук пробил выше ворот.
Игнатьев бил из отличной позиции, но сильно выше
Крыховяк заехал плечом в голову Зуева. Опять желтая
Миранчук удачно выбрал позицию, ему адресовали перспективный пас, но Бегич спасает «Рубин», перехватывая передачу
Очень грубо сегодня играют команды. Зотов наступил на ногу Камано. Это заслуженный горчичник
Рыбусь бил в ближний, но Абильгор в порядке
Зуев получает желтую
А теперь Игнатьев получает желтую.
ГОЛ!!! И «Локо» отвечает, 1:1 - Игнатьтев!
Мухин получает желтую за споры с Карасевым
ГОООЛ! 0:1 Хван Ин Бом! Гильерме подловили, мяч влетел почти по центру ворот!
Железнодорожники потеряли шансы на весенние игры в ЛЧ. В чемпионате дела тоже плохи - команда не выигрывала в 4 из последних 5 матчей. Николичу пора сосредоточиться на РПЛ, благо «Рубин» - удобный соперник для москвичей. Казанцы не побеждали «паровозов» в столице с апреля 2017 года.
Добрый день! С вами Eurosport, «Локомотив» против «Рубина», РЖД-Арена, Москва