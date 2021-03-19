Рубин
    -
    19:00
    19.03.21
    Центральный
    Химки
      Чемпионат России • Тур 23
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Рубин - Химки

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Рубин – Химки на Eurosport.ru! 19 марта 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Леонид Слуцкий или Игорь Черевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рубин и Химки и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рубин и Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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