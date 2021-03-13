Поделиться
Перед матчем
Зенит - Ахмат Грозный
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Ахмат на Eurosport.ru! 13 марта 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Андрей Талалаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Ахмат и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Зенит и Ахмат, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Ахмат» – один из самых неудобных соперников для «Зенита». В последних пяти играх петербуржцы только однажды одолели грозненцев. А победа им очень нужна, ведь отрыв от второго места после двух игр без побед сократился до двух очков. Присоединяйтесь к трансляции на Eurosport.ru и следите за матчем вместе с нами!