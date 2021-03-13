Зенит
    -
    16:30
    13.03.21
    Газпром Арена
    Ахмат
      Чемпионат России • Тур 22
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Зенит - Ахмат Грозный

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Ахмат на Eurosport.ru! 13 марта 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Андрей Талалаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Ахмат и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зенит и Ахмат, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Ахмат» – один из самых неудобных соперников для «Зенита». В последних пяти играх петербуржцы только однажды одолели грозненцев. А победа им очень нужна, ведь отрыв от второго места после двух игр без побед сократился до двух очков. Присоединяйтесь к трансляции на Eurosport.ru и следите за матчем вместе с нами!