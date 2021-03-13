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Перед матчем
Динамо - Спартак
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Динамо – Спартак на Eurosport.ru! 13 марта 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сандро Шварц или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Динамо и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Динамо» и «Спартак» разделяют в таблице РПЛ крохотные два очка, и всего три недели назад команды бились в 1/8 Кубка России. «Динамо» размазал соперника 2:0 и прошел дальше. И в целом эта команда стартовала после зимней паузы лучше, победив в трех играх. Красно-белые после серии поражений набирают форму и в последнем туре уничтожили «Краснодар» 6:1. Следите за интригующим московским дерби в нашей текстовой трансляции!