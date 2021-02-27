Поделиться
Перед матчем
Зенит - Ростов
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Ростов на Eurosport.ru! 27 февраля 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Валерий Карпин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Ростов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Зенит и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Первые выходные русской футбольной весны развивают «Зенит» и «Ростов». Команда Семака держится за первую строчку, пока снизу подтягивается ЦСКА. Команда Карпина подпирает зону еврокубков и неожиданного ее резидента – «Сочи». Следи за тем, кто реализует турнирные планы, в текстовой трансляции на Eurosport.ru!