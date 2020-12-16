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Перед матчем
Зенит - Спартак
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Спартак на Eurosport.ru! 16 декабря 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Зенит и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! Сегодня точно не время для дел, ведь сегодня – дерби двух столиц! Самый эмоциональный и горячий матч РПЛ уже вот-вот начнется. «Спартак» и «Зенит» схлестнутся в принципиальнейшем матче за первое место, так что вы просто обязаны следить за этой игрой! Тем более, что это последний тур перед бесконечной зимней паузой. Будем вместе смотреть эту битву!