ЦСКА
    -
    19:30
    08.05.21
    ВЭБ Арена
    Краснодар
      Чемпионат России • Тур 29
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      ЦСКА - Краснодар

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем ЦСКА – Краснодар на Eurosport.ru! 8 мая 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ивица Олич или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются ЦСКА и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      ЦСКА и «Краснодар» – главные разочарования второго круга. «Быки» уже точно пролетели мимо еврокубков, а команда Олича, кажется, тоже очень хочет пропустить следующий европейский розыгрыш. Самое интересное в матче – первая встреча Виктора Гончаренко с ЦСКА после ухода из клуба. Смотрите игру вместе с нами, чтобы увидеть все самое горячее!