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«Рейтинг Букмекеров»: «Динамо» сделало предложение Кокорину вслед за «Спартаком» и «Локо»

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Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 21 минут

Большая охота в самом разгаре.

Нападающим Александром Кокориным, права на которого принадлежат «Зениту», интересуются три московских клуба.

Вслед за «Спартаком» и «Локомотивом» предложение 29-летнему футболисту поступило из «Динамо». По информации «Рейтинга Букмекеров», Кокорину пообещали 10 миллионов евро за три года, и эта сумма его устроила. Также сообщается, что Кокорин не даст ответа интересующимся клубам, пока не поговорит с руководством «Зенита».

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  • В сезоне-2019/20 Кокорин провел 10 матчей за «Сочи» (в аренде) и забил 7 мячей.
  • Его соглашение с «Зенитом» завершилось по окончании сезона.
  • Александр выступал в «Динамо» с 2008 года по 2013-й.
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