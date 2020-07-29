Александр Кокорин
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Большая охота в самом разгаре.
Нападающим Александром Кокориным, права на которого принадлежат «Зениту», интересуются три московских клуба.
Вслед за «Спартаком» и «Локомотивом» предложение 29-летнему футболисту поступило из «Динамо». По информации «Рейтинга Букмекеров», Кокорину пообещали 10 миллионов евро за три года, и эта сумма его устроила. Также сообщается, что Кокорин не даст ответа интересующимся клубам, пока не поговорит с руководством «Зенита».
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- В сезоне-2019/20 Кокорин провел 10 матчей за «Сочи» (в аренде) и забил 7 мячей.
- Его соглашение с «Зенитом» завершилось по окончании сезона.
- Александр выступал в «Динамо» с 2008 года по 2013-й.
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