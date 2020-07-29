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«Зенит» объявил об уходе Шатова в день его 30-летия

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Олег Шатов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 29 минут

Петербуржцы не стали продлевать контракт с полузащитником.

«Зенит» объявил об уходе полузащитника Олега Шатова – срок контракта с игроком подошел к концу.

«Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы «Зенита» и желают успехов в дальнейшей карьере!» – говорится на официальном сайте петербургского клуба.

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  • Об уходе Шатова стало известно в день его рождения – 29 июля 2020-го футболисту исполнилось 30 лет.
  • В составе «Зенита» Олег стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Он провел в Петербурге 7 лет.

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