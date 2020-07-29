Олег Шатов
Фото: Getty Images
Петербуржцы не стали продлевать контракт с полузащитником.
«Зенит» объявил об уходе полузащитника Олега Шатова – срок контракта с игроком подошел к концу.
«Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы «Зенита» и желают успехов в дальнейшей карьере!» – говорится на официальном сайте петербургского клуба.
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- Об уходе Шатова стало известно в день его рождения – 29 июля 2020-го футболисту исполнилось 30 лет.
- В составе «Зенита» Олег стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Он провел в Петербурге 7 лет.
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