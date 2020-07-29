Денис встречается с футболисткой ЦСКА и сборной России Ксенией Коваленко и ради нее хочет играть в Москве.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков планирует покинуть клуб: он хочет перейти либо в «Спартак», либо в «Динамо».

По информации телеграм-канала Mash, 33-летний Глушаков уже ведет переговоры с руководством красно-белых и просит зарплату в 1,5 миллиона евро в год. «Динамо» предварительно ответило отказом.

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Сообщается, то Глушаков предпочтет один из московских клубов, чтобы быть ближе к своей девушке – полузащитнице ЦСКА и сборной России Ксении Коваленко.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года по 2019-й. У футболиста возник конфликт с главным тренером Массимо Каррерой, и уход итальянца Денису не простили болельщики.

В сезоне-2019/20 Глушаков забил четыре мяча за «Ахмат».

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