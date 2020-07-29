Бранислав Иванович
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Бранислав выиграл с сине-бело-голубыми три трофея.
«Зенит» официально подтвердил уход сербского защитника и капитана команды Бранислава Ивановича.
«Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», – говорится на официальном сайте клуба.
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- Иванович завоевал с «Зенитом» два чемпионских титула и Кубок России.
- Также Бранислав выступал за «Локомотив» и «Челси».
- На замену сербу петербуржцы приобрели у «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
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