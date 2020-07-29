Бранислав выиграл с сине-бело-голубыми три трофея.

«Зенит» официально подтвердил уход сербского защитника и капитана команды Бранислава Ивановича.

«Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», – говорится на официальном сайте клуба.

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«Зенит» не стал продлевать контракт с 36-летним игроком. После финала Кубка России с ним попрощались партнер по обороне Ярослав Ракицкий и фанаты.

Иванович завоевал с «Зенитом» два чемпионских титула и Кубок России.

Также Бранислав выступал за «Локомотив» и «Челси».

На замену сербу петербуржцы приобрели у «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

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Чемпионат России Иванович покинет «Зенит» – с ним уже попрощались Ракицкий и фанаты 26/07/2020 В 07:21