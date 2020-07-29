Перед Александром замаячил еще один вариант.

Нападающий Александр Кокорин может остаться в «Сочи», несмотря на интерес нескольких московских клубов.

«Что касается Александра Кокорина, то вокруг таких футболистов всегда ходит много слухов. Среди них мало достоверной информации. Естественно, идут какие-то переговорные дела. Это все, что я вам могу сказать сейчас. Саша сейчас тренируется с командой. Конечно, я как тренер рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов», – цитирует Sport24 главного тренера «Сочи» Владимира Федотова.

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«Есть ли вероятность, что Кокорин останется в «Сочи»? Да», – заявил владелец и президент команды Борис Ротенберг.

29-летним Кокориным интересуются «Спартак», «Локомотив» и «Динамо».

В сезоне-2019/20 Кокорин провел 10 матчей за «Сочи» (в аренде) и забил 7 мячей.

Его соглашение с «Зенитом» завершилось по окончании сезона.

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