Новый поворот в карьере техничного полузащитника.

29 июля полузащитнику Олегу Шатову исполнилось 30 лет. В этот день он в статусе свободного агента перешел в «Рубин». Контракт подписан на два года с возможностью продления еще на год, информирует официальный сайт казанцев.

Олег будет выступать за команду Слуцкого под номером 20.

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До переезда в Казань игрок выступал за «Зенит», в составе которого Олег трижды выиграл чемпионат России (2014/15, 2018/19, 2019/20), Кубок России (2016, 2020), Суперкубок России (2015, 2016).

За сборную России Шатов сыграл 28 матчей и забил 2 мяча.

Полузащитник выступал за ЧМ-2014.

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Чемпионат России «Чемпионат»: Шатов перейдет в «Рубин» на правах свободного агента 22/04/2020 В 19:57