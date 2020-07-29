Олег Шатов
Фото: Getty Images
Новый поворот в карьере техничного полузащитника.
29 июля полузащитнику Олегу Шатову исполнилось 30 лет. В этот день он в статусе свободного агента перешел в «Рубин». Контракт подписан на два года с возможностью продления еще на год, информирует официальный сайт казанцев.
Олег будет выступать за команду Слуцкого под номером 20.
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- До переезда в Казань игрок выступал за «Зенит», в составе которого Олег трижды выиграл чемпионат России (2014/15, 2018/19, 2019/20), Кубок России (2016, 2020), Суперкубок России (2015, 2016).
- За сборную России Шатов сыграл 28 матчей и забил 2 мяча.
- Полузащитник выступал за ЧМ-2014.
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