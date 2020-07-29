Александр Кокорин
Фото: Getty Images
Семь лет назад Кокорин обещал, что никогда не перейдет в «Спартак».
Московский «Спартак» готовит топ-переход. В четверг, 30 июля, ожидается подписание контракта с москвичами нападающего Александра Кокорина.
Соглашение форварда со «Спартаком» будет рассчитано на три года, утверждает Metaratings.ru. Кокорин на переход в «Спартак» после встречи с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.
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- У Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом.
- Другими претендентами на игрока были «Спартак», «Сочи» и «Динамо».
- В прошлом сезоне Кокорин выступал на правах аренды за «Сочи».
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