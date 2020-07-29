Семь лет назад Кокорин обещал, что никогда не перейдет в «Спартак».

Московский «Спартак» готовит топ-переход. В четверг, 30 июля, ожидается подписание контракта с москвичами нападающего Александра Кокорина.

Соглашение форварда со «Спартаком» будет рассчитано на три года, утверждает Metaratings.ru. Кокорин на переход в «Спартак» после встречи с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

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У Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом.

Другими претендентами на игрока были «Спартак», «Сочи» и «Динамо».

В прошлом сезоне Кокорин выступал на правах аренды за «Сочи».

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Чемпионат России «Рассчитываем на него в следующем сезоне». Кокорин может остаться в «Сочи» 4 ЧАСОВ НАЗАД