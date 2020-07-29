Стартовый тур Тинькофф РПЛ-2020/21 откроет матч «Химки» – ЦСКА

Тинькофф РПЛ
Фото: Getty Images
Точное расписание первого тура нового сезона.
Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей первого тура Тинькофф РПЛ сезона-2020/21. В матче-открытии 8 августа сыграют «Химки» и ЦСКА. Матч запланирован на 16:00.
Тур начнется в субботу и растянется на четыре дня. Матч тура «Рубин» – «Локомотив» запланирован на вторник, 11 августа.
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- Сезон стартует с традиционного розыгрыша Суперкубка страны, запланированного на 7 августа. Игра между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена».
- Сезон РПЛ-2019/20 завершился 22 июля.
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