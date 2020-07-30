Болельщикам грозят реальные сроки по уголовному обвинению.

Глава муниципального округа Красносельский в Москве и болельщик «Спартака» Илья Яшин осудил уголовное преследование фанатов «Спартака» за пиротехническое шоу, устроенное перед отъездом команды в Тулу на матч с «Арсеналом».

«Я очень удивлен такой вялой реакцией на это уголовное дело со стороны болельщиков других футбольных клубов. Ребята, вы чего? Неужели вы не понимаете, что если сейчас по такому нелепому обвинению отправят за решетку фанатов «Спартака», то дальше вас всех заставят ходить по струнке. Шаг влево, шаг вправо – тюрьма. Все свои перфомансы будете согласовывать в полицейских кабинетах.

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Ладно, я понимаю, конечно, что фанаты «Зенита», ЦСКА, «Динамо» исторически терпеть не могут «Спартак». Но сейчас явно не тот момент, чтобы проявлять вражду и злорадствовать. Наоборот, самое время сплотиться и выступить с единой позицией. Будет большой ошибкой думать, что вас этот беспредел обойдет стороной.

Также я хочу обратить внимание на это дело журналистов, правозащитников, независимых депутатов. Давайте все вместе установим гражданский контроль над уголовным преследованием фанатов «Спартака». Задавайте вопросы Следственному комитету, приходите на суды, направляйте официальные запросы в правоохранительные органы.

И отдельно хочу обратиться к руководству своего любимого клуба и лично к главному акционеру «Спартака» Леониду Федуну. Леонид Арнольдович, не секрет, что у вас непросто складываются отношения с болельщиками «Спартака». Вас довольно часто критикуют на трибунах, и зачастую эта критика вполне справедлива, вы уж не обижайтесь. Но раз уж вы имеете честь возглавлять «Спартак», клуб с такими традициями, с такой историей, у вас просто нет морального права отмалчиваться в ситуации, когда десяткам поклонников нашего клуба грозит незаконное уголовное преследование.

Вы, Леонид Арнольдович, не последний человек в стране, лично знакомы с Пyтиным, в приятельских отношениях с Лaвpoвым… Ну так займите активную публичную позицию! Используйте свои возможности, чтобы защитить спартаковское движение от произвола, который развернули правоохранительные органы. Именно так и завоевывается уважение людей!» – сказал Яшин в видео на собственном ютьюб-канале.

Политик имеет оппозиционные взгляды.

После пиротехнического шоу были задержаны около 70 фанатов. Им грозят реальные сроки в тюрьме.

Против фанатов «Спартака» завели уголовное дело – они перекрыли трассу и жгли пиротехнику

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