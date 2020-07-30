Форвард пока медлит и общается с клубами РПЛ.

Инсайдер Нобель Арустамян назвал иностранные клубы, которые интересуются российским нападающим Александром Кокориным.

«Точно знаю: к Александру был интерес европейских клубов – на словах, в звонках, в эсэмэсках. И форвард прождал все лето и не подписывал ни с кем контракт в России в том числе потому, что ждал, когда этот интерес из Европы выльется в реальный оффер.

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К Кокорину обращался тренер «Марселя» Виллаш-Боаш. В Александре сильно заинтересован Андре. Бумаги, впрочем, пока нет. Зато бумага есть от «Галатасарая». Турки готовы подписать Кокорина, фигурирует зарплата в два миллиона евро. Уже несколько недель это предложение на столе у Саши. Впрочем, Турция явно не его мечта и уж точно не топовый европейский чемпионат.

На сто процентов знаю: в Кокорине всерьез заинтересована «Рома». Все упирается в нюансы: команда пролетела мимо Лиги чемпионов, свободных денег мало, клуб в предпродажной стадии, а тут малопредсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше двух миллионов евро.

Кроме «Ромы», дельный интерес проявляли «Фиорентина» и «Наполи». Там тоже не дошло дело до официального предложения. Но были звонки, комплименты и общение», – написал Арустамян.

Среди интересующихся 29-летним Кокориным российских клубов Нобель назвал «Спартак», «Рубин» и «Сочи».

Также медиа сообщали, что Александром интересовались «Динамо» и «Локомотив».

У Кокорина закончился контракт с «Зенитом», и он стал свободным агентом.

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