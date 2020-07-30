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Дзюба продлил контракт с «Зенитом»

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Артем Дзюба

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
16 минут назад

Артем останется в Петербурге минимум на два года.

«Зенит» объявил о продлении контракта с 31-летним нападающим Артемом Дзюбой.

На официальном сайте сине-бело-голубых сообщается, что соглашение подписано по схеме 2+1. «Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!» – говорится в заявлении.

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  • Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015-го, первую половину 2018 года играл в аренде за тульский «Арсенал».
  • Артем забил за петербургский клуб 73 мяча в 176 матчах.
  • В составе «Зенита» Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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