Артем останется в Петербурге минимум на два года.

«Зенит» объявил о продлении контракта с 31-летним нападающим Артемом Дзюбой.

На официальном сайте сине-бело-голубых сообщается, что соглашение подписано по схеме 2+1. «Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!» – говорится в заявлении.

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Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015-го, первую половину 2018 года играл в аренде за тульский «Арсенал».

Артем забил за петербургский клуб 73 мяча в 176 матчах.

В составе «Зенита» Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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