Артем отметил, что в Иране видео восприняли намного спокойнее, чем в России.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба удивлен реакции на вирусное видео из чемпионской раздевалки, на котором они с одноклубником Сердаром Азмуном в шутку имитируют половой акт.

«Не было никакого посыла, это просто дебильная футбольная шутка среди мужиков. Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Просто это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись наши видеооператоры. Во многих коллективах, где собирается много мужиков, происходит разное. Если люди со стороны увидят, скажут: «Что за дичь!» Но в тот момент это было смешно и забавно. Нет там посыла никакого – просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу. Все. В этом весь прикол.

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Меня поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее, чем у нас. Там поняли, что это шутка. Мне Азмун говорил, смеялся, что ему ребята звонили, они ржали. Но только у нас началось всеобщее осуждение… Понятно, откуда особенно дует этот ветер, мы ничему не удивлены. Мы смеялись и угорали. Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали эту шутку. Он сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось». Это было очень забавно, разрядило атмосферу. Но у многих наших людей, увы, большая проблема с чувством юмора. Мы вот со Слуцким большие друзья, шутили друг с другом, а многие думали, будто у нас с ним чуть ли не война. Процентов 60-70 людей у нас без чувства юмора, я им искренне соболезную», – цитирует 31-летнего Дзюбу «Чемпионат».

Эпизод попал в официальное видео празднования «Зенитом» чемпионства после матча с «Краснодаром».

Дзюба и Азмун забили по 17 голов, но лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ стал иранец – он чаще забивал с игры.

Дзюба поздравил Азмуна с чемпионством имитацией полового акта

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