Артем расстроился, но долго унывать не стал.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как в зимнее трансферное окно руководство клуба не отпустило его в аренду в «Тоттенхэм».

«Зимой мне позвонили из «Тоттенхэм Хотспур». Было очень заманчивое предложение аренды до лета, на три-четыре месяца. Мне оно показалось привлекательным. Почему не попробовать? Кейн сломался, и это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно. «Сфокусируйся на «Зените», – услышал я.

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Что-то такое грустное в душе проскочило: все-таки это АПЛ, «Тоттенхэм», такой шанс. Если бы что-то не получилось – вернулся бы со спокойной душой через четыре месяца. А вдруг пошло бы? Мог подписать уже полноценный контракт с тем же «Тоттенхэмом». Или кто-то другой мог заинтересоваться. Но что гадать? Как случилось, так случилось. Я спросил, в ответ услышал «Нет». Но я понимаю руководство «Зенита». Все-таки у нас на носу было чемпионство, Кубок. Я за это время взял еще два трофея, так что жалеть не стоит. Я не тот человек, который жалеет», – приводит слова 30-летнего Дзюбы «Чемпионат».

30 июля Дзюба продлил контракт с «Зенитом» по схеме 2+1.

«Тоттенхэм» закончил АПЛ-2019/20 на шестом месте.

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