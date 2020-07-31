Сергей Богданович тоже отреагировал.

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта опроверг слухи о конфликте с главным тренером Сергеем Семаком и его вероятном уходе из клуба.

«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает свое превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», – цитирует Рибалту «Р-Спорт».

Чемпионат России «Спорт-Экспресс»: Семак может перейти в «Спартак» 10 ЧАСОВ НАЗАД

44-летний Семак ответил на слухи, выложив совместное фото с Рибалтой.

Информацию о конфликте опубликовали некоторые медиа вечером 30 июля, главной причиной стали разногласия в вопросе комплектации состава.

Сообщалось, что «Зенит» начал поиски замены Семаку, а Сергей может продолжить тренерскую карьеру в «Спартаке».

Кокорин – легенда и символ РПЛ. Он дико востребован даже после тюрьмы

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат России Sport24: Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством и ситуации с Кокориным 14 ЧАСОВ НАЗАД