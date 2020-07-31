Сергей Семак
Фото: Getty Images
Сергей Богданович тоже отреагировал.
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта опроверг слухи о конфликте с главным тренером Сергеем Семаком и его вероятном уходе из клуба.
«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает свое превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», – цитирует Рибалту «Р-Спорт».
Чемпионат России
«Спорт-Экспресс»: Семак может перейти в «Спартак»
10 ЧАСОВ НАЗАД
44-летний Семак ответил на слухи, выложив совместное фото с Рибалтой.
- Информацию о конфликте опубликовали некоторые медиа вечером 30 июля, главной причиной стали разногласия в вопросе комплектации состава.
- Сообщалось, что «Зенит» начал поиски замены Семаку, а Сергей может продолжить тренерскую карьеру в «Спартаке».
Кокорин – легенда и символ РПЛ. Он дико востребован даже после тюрьмы
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках
Чемпионат России
Sport24: Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством и ситуации с Кокориным
14 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России
Дзюба рассказал, как «Зенит» не отпустил его в «Тоттенхэм»
17 ЧАСОВ НАЗАД