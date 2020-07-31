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Спортивный директор «Зенита» прокомментировал слухи о конфликте с Семаком

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Сергей Семак

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 21 минут

Сергей Богданович тоже отреагировал.

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта опроверг слухи о конфликте с главным тренером Сергеем Семаком и его вероятном уходе из клуба.

«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает свое превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», – цитирует Рибалту «Р-Спорт».

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44-летний Семак ответил на слухи, выложив совместное фото с Рибалтой.

  • Информацию о конфликте опубликовали некоторые медиа вечером 30 июля, главной причиной стали разногласия в вопросе комплектации состава.
  • Сообщалось, что «Зенит» начал поиски замены Семаку, а Сергей может продолжить тренерскую карьеру в «Спартаке».

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