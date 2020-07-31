Халк допустил возвращение в «Зенит»

Осталось дождаться приглашения из Петербурга.

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о планах продолжения карьеры и высказался о возможности возвращения в «Зенит».

«Я действительно не подписываю новый контракт [с «Шанхаем»] и с декабря становлюсь свободным агентом. Но пока не согласовал контракт ни с одним клубом, так как получаю огромное число предложений. Пока изучаю варианты, думаю, какой будет лучшим для меня. С «Зенитом» на эту тему мы не общались. Очень много клубов сейчас на связи с моим представителем.

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Кто знает… Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если вдруг вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о «Порту» – эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу, кто предложит большую зарплату», – цитирует 34-летнего Халка «Всепроспорт».

В 2012-м нападающий перешел в «Зенит» из «Порту» за 40 млн евро и выступал за сине-бело-голубых до 2016 года, после чего перебрался в «Шанхай» за 55,8 млн евро.

За четыре сезона в «Зените» бразилец наколотил 77 голов в 148 матчах во всех турнирах.

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