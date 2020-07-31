Бенедикт Хёведес
Фото: Getty Images
Причина банальная и уважительная – семья.
Бывший футболист «Локомотива» и чемпион мира в составе сборной Германии Бенедикт Хёведес объявил о завершении карьеры.
«У меня было несколько предложений от немецких клубов и клубов за границей, но я хотел закончить сейчас. Я стал замечать, что мне требуется больше времени для восстановления, но это можно компенсировать многолетний опытом. А недавно я путешествовал с женой и сыном по югу Франции и заметил, как это грустно – находиться далеко от ребенка. И футбол вдруг стал для меня таким незначительным. Нашему сыну сейчас 21 месяц, и, к сожалению, во время пребывания в Москве я страдал как семьянин.
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Это был сложный шаг, потому что я люблю играть в футбол, люблю аншлаг на трибунах – буду вспоминать это даже через много лет. Возможно, дни пандемии с играми без зрителей стали намеком на уход», – цитирует 32-летнего Хёведеса Der Spiegel.
- Хёведес перешел в «Локомотив» летом 2018 года и выиграл в составе московского клуба Кубок и Суперкубок России.
- Также Бенедикт выступал за «Шальке» и «Ювентус».
- Ранее о завершении карьеры после игры в РПЛ объявил партнер Хёведеса по чемпионской сборной Андре Шюррле.
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