Артем осудил нахальное поведение страйкера «Спартака». Но действительно ли оно было нахальным?

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о стычке с футболистом «Спартака» Александром Соболевым в матче 1/2 финала Кубка России.

– В вашей стычке с Соболевым ноги растут откуда? Он, вспоминая историю Кокорина, публично заявил, что хороший друг в такой ситуации поддержал бы.

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– На самом деле, нет. Соболев – молодой парень. Он еще глупый и не совсем знает, что такое дружба. Не понимает ситуации. Слышит звон, но не знает, где он.

– Тогда почему вы так зацепились?

– Потому что он раз за разом некрасиво ведет себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе – постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная – есть ВАР. Не надо разглагольствовать, открывать рот.

В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк – давайте играть в футбол». Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово – и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы, – заявил Дзюба в интервью «Чемпионату».

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«Зенит» выиграл у «Спартака» в полуфинале Кубка со счетом 2:1, после чего победил в финале «Химки» (1:0).

Также сине-бело-голубые в прошедшем сезоне стали чемпионами России, «Спартак» занял седьмое место.

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