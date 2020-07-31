Футбол
Чемпионат России

«Зенит» продлил контракты Жиркова и Кержакова

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Юрий Жирков

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 22 минут

Кажется, Юрий будет вечно бороздить левую бровку.

Защитник «Зенита» Юрий Жирков подписал новое соглашение с клубом.

Контракт 36-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2020/21, об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Чемпионат России

«Спорт-Экспресс»: Семак может перейти в «Спартак»

20 ЧАСОВ НАЗАД
  • Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года. В составе клуба из Санкт-Петербурга Юрий дважды стал чемпионом России, завоевал два Кубка и Суперкубок страны.
  • Также «Зенит» продлил контракт с голкипером Михаилом Кержаковым по схеме «1+1».

Кокорин – легенда и символ РПЛ. Он дико востребован даже после тюрьмы

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат России

Дзюба рассказал, как «Зенит» не отпустил его в «Тоттенхэм»

ВЧЕРА В 12:54
Чемпионат Англии

Жирков уходил в «Челси» номинантом на «Золотой мяч». Все могло пойти иначе, перейди он в «Барселону»

29/07/2020 В 10:00
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЗенитЮрий ЖирковБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир