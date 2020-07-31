Юрий Жирков
Фото: Getty Images
Кажется, Юрий будет вечно бороздить левую бровку.
Защитник «Зенита» Юрий Жирков подписал новое соглашение с клубом.
Контракт 36-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2020/21, об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
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- Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года. В составе клуба из Санкт-Петербурга Юрий дважды стал чемпионом России, завоевал два Кубка и Суперкубок страны.
- Также «Зенит» продлил контракт с голкипером Михаилом Кержаковым по схеме «1+1».
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