Есть и выездной, и домашний комплекты.

Nike и «Спартак» презентовали форму красно-белых на сезон-2020/21.

Новый домашний комплект исполнен в фирменном красном цвете с нанесенным узором-гравировкой в виде контуров ромба. Идея добавить черные элементы в дизайн джерси навеяна чемпионским сезоном-2016/17, когда в качестве резервной формы использовался черный комплект.

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Выездная форма в классическом белом цвете также дополнена черными элементами – воротничком и боковыми полосами с новым узором.

В свою очередь, на новой домашней форме «Зенита» представлены все фирменные цвета клуба – от синего к светло-голубому. Это отсылка к наследию дизайна форм прошлых лет. Вдохновением послужил строгий ясный стиль дизайна 50-х годов прошлого века.

Гостевой комплект формы шестикратных чемпионов России получил новый оттенок. В выездных матчах сезона-2020/21 команда будет выступать в светло-серых тонах. Футболисты «Зенита» впервые сыграют в новой форме в матче за Суперкубок России, который состоится 7 августа.

В матче за Суперкубок России «Зенит» встретится с «Локомотивом».

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ «Зенит» занял первое место, «Спартак» – седьмое.

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