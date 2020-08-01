«Я еще не покинул дружный коллектив». Юрана удалили из чата «Химок» после возмущения словами гендира

Это смешнее обычного пресс-релиза.

Новый генеральный директор «Химок» Александр Зайцев попал в чат команды в WhatsApp. В групповой переписке стояли футболисты, тренеры и менеджеры подмосковного клуба.

В интернет попал фрагмент из этой приватной группы, в котором Зайцев описывает дальнейшую работу. «<…> Представлюсь сам и представлю своих коллег, принятых мною на работу. Сергей Николаевич [Юран] покинул наш дружный коллектив. Сегодня принято решение о досрочном расторжении контракта с тренером. С благодарностью за его труд! Жду вас завтра всех в 10:00. Дальше по прежнему графику тренировок. Зайцев Александр Сергеевич», – говорится в сообщении.

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Дальше администратор чата удалил контакты «Иванов Василий Владимирович» и «Рубен Валерьвечи». Василий Иванов работал генеральным директором до прихода Зайцева, Рубен Валерьевич Миранцев – первым замом Иванова.

Внезапно слово взял сам Сергей Юран, о чьем увольнении пока не было объявлено официально. «Я еще не покинул наш дружный коллектив», – написал в чате коуч. После этих слов администратор исключил Сергея из переписки. Скриншоты группы опубликовал инсайдер Сергей Егоров в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Вечером 31 июля русские медиа сообщили об отставке Сергея Юрана с должности главного тренера «Химок».

Сам 51-летний специалист подтвердил эту информацию и заявил в комментарии, что указание об увольнении пришло от генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

В пресс-службе подмосковного клуба опровергли эту информацию. Областной министр спорта Роман Терюшков также сообщил, что не говорил Сергею о несогласовании его кандидатуры в столичном «Спартаке».

Под руководством Юрана «Химки» добились повышения в Премьер-лигу и второй раз в истории играли в финале Кубка России.

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