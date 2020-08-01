Слишком много джорданов на одну Премьер-лигу – Смолов, Ларссон, теперь бомбардир «Зенита».

Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал о дальнейшей карьере в санкт-петербургском «Зените».

«В моей карьере впервые золотой дубль. Сейчас есть шанс сделать требл – это большая мотивация. Стать трехкратным чемпионом.

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Я насмотрелся [документальный сериал Netflix о «Чикаго Буллс»] Last Dance с Майклом Джорданом. Меня реально впечатлило. Многие вещи, которые он говорит и как себя ведет, мне по душе. Я хочу стать трехкратным чемпионом России подряд, как он.

Потом – выйти из группы Лиги чемпионов, чтобы заткнуть всех критиков, потому что уже надоело. Хочется еще в Лиге чемпионов достойно выступить.

До сих пор вспоминаю, как мы в 1/8 проиграли «Бенфике». Я искренне уверен, если бы не началась эпопея Халка с Китаем, эту «Бенфику» один Халк бы и прошел», – заявил Дзюба в интервью «Фонтанке».

В чемпионате России-2019/20 Дзюба разделил звание лучшего бомбардира с Сердаром Азмуном – оба форварда «Зенита» забили по 17 мячей. При этом Артем отдал 12 результативных передач при семи ассистах у иранца.

30 июля Дзюба продлил контракт с санкт-петербургским клубом по схеме 2+1. По данным «Спорт-Экспресса» , 31-летний страйкер будет получать по соглашению зарплату в 3,6 млн евро в год.

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