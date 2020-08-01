Вступились за Барсика.

Новичок РПЛ-2020/21 «Химки» официально объявил об отставке главного тренера Сергея Юрана.

«Сегодня (1 августа) Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки».

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Под руководством Сергея Юрана красно-черные добились повышения в классе и повторили лучшее достижение в истории клуба – вышли в финал Олимп-Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1).

Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы.

Русские медиа писали об увольнении Юрана еще в пятницу, 31 июля. Сам коуч заявил, что его отставка вызвана указанием генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и согласована с областным министром спорта Романом Терюшковым.

Тем временем, игроки «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Уважаемый Андрей Юрьевич!

Мы, футболисты ФК «Химки», убедительно просим вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Для нас стала полной неожиданностью новость об увольнении со своего поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем.

<…> Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микроклимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-лиге.

Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок», – говорится в письме.

Под ним поставил подписи 21 футболист подмосковной команды. Фотография бумаги оказалась в распоряжении газеты «Спорт-Экспресс».

Кандидатами на пост главного тренера «Химок» назывались Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук и Рашид Рахимов.

Первый матч в Премьер-лиге после возвращения красно-черные проведут 8 августа против столичного ЦСКА.

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