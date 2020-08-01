Сообщение о главной русской сделке лета временно перенесли.

Московский «Спартак» отложил официальное объявление о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

С 29-летним страйкером подписали соглашение, но представление на сайте отложили из-за события в семье другого форварда красно-белых Александра Соболева.

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У Соболева скончалась мать, московский клуб уже выразил ему соболезнования через официальные ресурсы в соцсетях. Также Александра поддержал его бывший клуб «Крылья Советов», разместивший послание «Саша, держись, мы с тобой» в твиттере. Об этом передают источники Sport24.

Ранее инсайдеры сообщали, что «Спартак» представит Кокорина 1 августа, а новичок столичной команды уже выбрал девятый номер на футболке. Новая дата объявления о сделке по Александру пока не уточняется.

По заявлениям русских медиа, Кокорин уже поставил подпись под трехлетним контрактом и будет получать в Тарасовке по 3,3 миллиона евро за сезон.

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