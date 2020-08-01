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«Рейтинг Букмекеров»: «Краснодар» предложил внести в регламент РПЛ поправку против фарм-клубов

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Александр Кокорин, Антон Заболотный («Сочи»), Данил Хромов («Ростов»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
19 минут назад

Революционная идея.

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг на общем собрании Тинькофф РПЛ предложил внести в регламент поправку против фарм-клубов.

Информация появилась в распоряжении «Рейтинга Букмекеров». Представитель «Краснодара» выступил со следующими тезисами:

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  • В РПЛ есть клубы – именно клубы – у которых есть практика отдавать в аренду большую группу футболистов. Подобное может произойти и сейчас.
  • Арендные соглашения предусматривают следующее условие – невыход на поле в матче против команды, с которой у футболиста действующий контракт.
  • На матчи с другими клубами данное ограничение не распространяется, – все это приводит к тому, что по факту мы имеем дело с нарушением спортивного принципа и даже влиянием третьих клубов на результат. Поскольку в матчах с принципиальными для своей основной команды соперниками футболисты выдают максимум, а с «родным» клубом на поле не появляются.

«Краснодар» предлагает разработать и принять поправку в максимально сжатые сроки – до старта сезона-2020/21. Вероятно, ее будут разрабатывать юридические службы РПЛ и РФС.

  • В сезоне-2019/20 большая группа игроков «Зенита» ушла в аренду в «Сочи».
  • В следующем сезоне стать так называемым фарм-клубом для «Спартака» могут «Химки».

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