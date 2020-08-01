В РПЛ есть клубы – именно клубы – у которых есть практика отдавать в аренду большую группу футболистов. Подобное может произойти и сейчас.

На матчи с другими клубами данное ограничение не распространяется, – все это приводит к тому, что по факту мы имеем дело с нарушением спортивного принципа и даже влиянием третьих клубов на результат. Поскольку в матчах с принципиальными для своей основной команды соперниками футболисты выдают максимум, а с «родным» клубом на поле не появляются.