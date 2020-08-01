Александр Кокорин, Антон Заболотный («Сочи»), Данил Хромов («Ростов»)
Фото: Getty Images
Революционная идея.
Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг на общем собрании Тинькофф РПЛ предложил внести в регламент поправку против фарм-клубов.
Информация появилась в распоряжении «Рейтинга Букмекеров». Представитель «Краснодара» выступил со следующими тезисами:
Чемпионат России
«Спорт-Экспресс»: Семак может перейти в «Спартак»
ВЧЕРА В 19:54
- В РПЛ есть клубы – именно клубы – у которых есть практика отдавать в аренду большую группу футболистов. Подобное может произойти и сейчас.
- Арендные соглашения предусматривают следующее условие – невыход на поле в матче против команды, с которой у футболиста действующий контракт.
- На матчи с другими клубами данное ограничение не распространяется, – все это приводит к тому, что по факту мы имеем дело с нарушением спортивного принципа и даже влиянием третьих клубов на результат. Поскольку в матчах с принципиальными для своей основной команды соперниками футболисты выдают максимум, а с «родным» клубом на поле не появляются.
«Краснодар» предлагает разработать и принять поправку в максимально сжатые сроки – до старта сезона-2020/21. Вероятно, ее будут разрабатывать юридические службы РПЛ и РФС.
- В сезоне-2019/20 большая группа игроков «Зенита» ушла в аренду в «Сочи».
- В следующем сезоне стать так называемым фарм-клубом для «Спартака» могут «Химки».
«Я еще не покинул дружный коллектив». Юрана удалили из чата «Химок» после возмущения словами гендира
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Чемпионат России
«Динамо» удалило кадр с пенисом Нойштедтера из видео с «Краснодаром». Но интернет все помнит
20/07/2020 В 22:01
Чемпионат России
Быстров снова сравнил Берга с деревом
06/07/2020 В 13:31