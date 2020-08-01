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Семин – о сидевшем в двух метрах Николиче: «Я его не видел»

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Юрий Семин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
32 минут назад

Наверное, Юрий Палыч смотрел на поле, а не по сторонам.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал соседство с нынешним коучем железнодорожников Марко Николичем на матче ФНЛ между «Чертаново» и «Спартаком-2».

«Знакомство с Николичем? Я его не видел», – цитирует «Спорт-Экспресс» 73-летнего Семина, который сидел с Николичем на одном ряду через три места.

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  • Матч «Чертаново» и «Спартака-2» прошел в рамках первого круга ФНЛ, красно-белые выиграли со счетом 2:1.
  • Семин неоднократно высказывался против назначения Николича.

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