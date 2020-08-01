И даже был и.о. после отставки Карпина.

«Химки» официально объявили о назначении Дмитрия Гунько на пост главного тренера.

«Мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду Премьер-лиги. Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное – развивать футболистов в отдельности и команду в целом», – прокомментировал 44-летний Гунько.

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Гендиректор клуба Александр Зайцев заявил, что наблюдательный совет рассматривал кандидатуру Гунько еще в 2015 году. «Тогда договориться не получилось. Рад, что спустя пять лет Дмитрий приходит в «Химки». Уверен, он сделает все возможное для того, чтобы добиться результата», – заключил Зайцев.

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Гунько провел всю тренерскую карьеру в системе «Спартака»: он входил в штаб Валерия Карпина и был и.о. после его отставки, возглавлял молодежку и «Спартак-2», а также работал спортивным директором и главным тренером клубной академии.

До Гунько «Химки» возглавлял Сергей Юран – футболисты вписались за него и обратились с открытым письмом к руководству Московской области.

(Фото: официальный сайт «Химок»)

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