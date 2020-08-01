Артем Дзюба
Фото: Getty Images
Бомбардирский приз по-братски разделили между Азмуном и Дзюбой.
Названы лауреаты премии «Главные герои сезона», которую по итогам чемпионата России-2019/20 вручили РПЛ, РФС и телеканал «Матч ТВ».
Лучших в разных номинациях выбирали капитаны и главные тренеры клубов Тинькофф РПЛ, эксперты «Матч Премьер», представители семи спортивных изданий и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Дзюба: «Хочу выиграть 3 чемпионата России подряд, как Джордан»
- Лучший игрок – Артем Дзюба («Зенит»)
- Лучшие бомбардиры – Сердар Азмун и Артем Дзюба («Зенит»)
- Лучший вратарь – Александр Беленов («Уфа»)
- Лучший гол – Джордже Деспотович (за «Оренбург» в ворота «Ахмата»)
- Лучший тренер – Сергей Семак («Зенит»)
- Лучший молодой игрок – Хвича Кварацхелия («Рубин»)
- Лучший судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
- Премия Liga Fair Play – «Зенит»
«Хотелось стать лучшим игроком два раза подряд и чемпионом, – прокомментировал 31-летний Дзюба в эфире «Матч ТВ». – Безумно рад и счастлив, что так получилось. Разницы особой с прошлым сезоном незаметно, но я стал более спокойным и рассудительным. Надеюсь, более разносторонним.
Я связываю дальнейшую футбольную карьеру с Петербургом и «Зенитом» и очень рад этому. Надеюсь, что еще будут титулы и победы. Любого футболиста запоминают по трофеям. Если брать в целом, не считая Лиги чемпионов, того что мы не вышли из группы, сезон практически идеален».
Приз лучшему бомбардиру разделили между Азмуном и Дзюбой, несмотря на то, что иранец забил больше мячей с игры. Для Дзюбы сделают второй трофей.
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке