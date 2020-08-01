Бомбардирский приз по-братски разделили между Азмуном и Дзюбой.

Названы лауреаты премии «Главные герои сезона», которую по итогам чемпионата России-2019/20 вручили РПЛ, РФС и телеканал «Матч ТВ».

Лучших в разных номинациях выбирали капитаны и главные тренеры клубов Тинькофф РПЛ, эксперты «Матч Премьер», представители семи спортивных изданий и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Чемпионат России Дзюба: «Хочу выиграть 3 чемпионата России подряд, как Джордан» 9 ЧАСОВ НАЗАД

Лучший игрок – Артем Дзюба («Зенит»)

Лучшие бомбардиры – Сердар Азмун и Артем Дзюба («Зенит»)

Лучший вратарь – Александр Беленов («Уфа»)

Лучший гол – Джордже Деспотович (за «Оренбург» в ворота «Ахмата»)

Лучший тренер – Сергей Семак («Зенит»)

Лучший молодой игрок – Хвича Кварацхелия («Рубин»)

Лучший судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Премия Liga Fair Play – «Зенит»

«Хотелось стать лучшим игроком два раза подряд и чемпионом, – прокомментировал 31-летний Дзюба в эфире «Матч ТВ». – Безумно рад и счастлив, что так получилось. Разницы особой с прошлым сезоном незаметно, но я стал более спокойным и рассудительным. Надеюсь, более разносторонним.

Я связываю дальнейшую футбольную карьеру с Петербургом и «Зенитом» и очень рад этому. Надеюсь, что еще будут титулы и победы. Любого футболиста запоминают по трофеям. Если брать в целом, не считая Лиги чемпионов, того что мы не вышли из группы, сезон практически идеален».

Приз лучшему бомбардиру разделили между Азмуном и Дзюбой, несмотря на то, что иранец забил больше мячей с игры. Для Дзюбы сделают второй трофей.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат России Дзюба – о Соболеве: «Не надо открывать рот. В хоккее такие персонажи молчали бы» ДЕНЬ НАЗАД