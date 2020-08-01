Артем Дзюба, Сердар Азмун, «Зенит»
Фото: Getty Images
Ради Артема о правилах забыли.
РПЛ, РФС и телеканал «Матч ТВ» вручили два приза лучшему бомбардиру чемпионата по итогам премии «Главные герои сезона».
Нападающие «Зенита» Сердар Азмун и Артем Дзюба забили по 17 мячей, но семь голов Дзюбы влетели в ворота соперников с пенальти, а Азмун попадал с точки только один раз. По регламенту РПЛ, при равенстве из общего числа голов следует вычесть те, которые забиты с 11-метровой отсечки.
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В эфире «Матч ТВ» было объявлено, что для Дзюбы сделают второй трофей.
- Дзюба также был признан лучшим игроком сезона, обойдя Азмуна и Алексея Миранчука.
- «Зенит» в сезоне-2019/20 стал чемпионом России и обладателем Кубка.
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