Ради Артема о правилах забыли.

РПЛ, РФС и телеканал «Матч ТВ» вручили два приза лучшему бомбардиру чемпионата по итогам премии «Главные герои сезона».

Нападающие «Зенита» Сердар Азмун и Артем Дзюба забили по 17 мячей, но семь голов Дзюбы влетели в ворота соперников с пенальти, а Азмун попадал с точки только один раз. По регламенту РПЛ, при равенстве из общего числа голов следует вычесть те, которые забиты с 11-метровой отсечки.

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В эфире «Матч ТВ» было объявлено, что для Дзюбы сделают второй трофей.

Дзюба также был признан лучшим игроком сезона, обойдя Азмуна и Алексея Миранчука.

«Зенит» в сезоне-2019/20 стал чемпионом России и обладателем Кубка.

Опрос Согласны с решением РПЛ? Лучший – Азмун, есть же регламент Да, забивать пенальти тоже нужно уметь

РПЛ раздала призы: Дзюба – лучший игрок сезона, Семак – лучший тренер

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