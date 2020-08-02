Главная сделка лета в русском футболе состоялась.

Московский «Спартак» выпустил на официальных клубных ресурсах видео, стилизованное под игру в Counter-Strike.

В ней персонаж, показанный от первого лица, вошел в комнату, зрителям видны только его руки в перчатках с отрезанными пальцами. Он спустился вниз, и помещение оказывается раздевалкой спартаковского стадиона.

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Игрок открыл ящик, в котором обнаружил красно-белую футболку столичного клуба. Параллельно в чате слева появляются сообщения «Ну чо где ты? Го катнем?» от пользователя «RW_Msc», «Надо рашить сбг [сине-бело-голубых, имеется в виду «Зенит»]» от юзера «MIKVamPriedem» и «Вот это ИМБА!» от «Myaso_Vseh_Silney».

Затем персонаж, у которого мы по-прежнему видим только перчатки, взял новый официальный мяч РПЛ и принес его на поле «Открытие-Арены». «Охраняю бомбу, жду здесь», – говорит игрок с мячом в руках.

Последний кадр – как название игры Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) меняется на FC SM:GO. И в самом финале ролика слышна фраза Follow Me, произнесенная с русским акцентом голосом, который очень похож на голос форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

По сообщениям русских медиа, 29-летний Кокорин подписал контракт со «Спартаком» и прошел медицинское обследование в московском клубе. Официальное объявление о сделке ожидается в понедельник, 3 августа.

Кокорин самоизоляцию проводил за игрой в CS:GO по 8-9 часов в сутки.

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