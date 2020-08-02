«Фраза, что не буду играть за «Спартак», была глупой». Первое интервью Кокорина в новом клубе

Хочет вернуть атакующий футбол и договорился с Мирзовым о девятом номере.

Новичок «Спартака» Александр Кокорин дал первое интервью после перехода в московский клуб.

«Ощущения – супер! Познакомился с командой, провел первые тренировки. Рад, что все быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой прием. Я в деле. Готовимся к первой игре.

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– Ты мог оказаться в «Спартаке» еще в детстве, но не сложилось, а несколько лет назад говорил, что не представляешь себя красно-белым. Что стало для тебя мотивацией перейти в «Спартак» сейчас?

– Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх.

– Как пообщался с Доменико Тедеско?

– Тренер поздравил меня. Он тоже рад, что все решилось быстро – и у меня есть время подготовиться к старту сезона. Сказал так: «Ты все знаешь, давно в игре. Рад тебя видеть, давай работать».

– Ты будешь играть под любимым девятым номером. Резиуан Мирзов легко пошел навстречу?

– Я позвонил ему и объяснил, что для меня это принципиальный момент. Он отнесся с пониманием. С детства выступаю под девятым, даже руководству сразу сказал, что для меня это очень важно.

– За последние 1,5 года ты по разным обстоятельствам, в том числе из-за карантина, играл всего два месяца. В какой сейчас форме?

– Я действительно мало играл, зато очень много тренировался. Судя по показателям, форма у меня хорошая. После карантина провел все матчи, и получалось неплохо.

– Какие цели ставишь перед собой и каких высот хочешь добиться со «Спартаком»?

– Такой переход – это новая страница в моей жизни. «Спартак» – большой клуб, с нетерпением жду дебюта, к тому же в первом туре сыграем как раз против «Сочи». Хочу быть здоровым, по максимуму помогать команде и вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий, результативный и побеждающий», – сказал форвард в интервью пресс-службе красно-белых.

29-летний Кокорин присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента и подписал соглашение по схеме 3+1. В столичном клубе он будет получать 3,3 млн евро в год.

Ранее нападающий выступал в чемпионате России за «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

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