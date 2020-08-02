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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не попал на клубную базу спустя сутки после отставки. Причиной стал запрет руководства подмосковной команды.

Юран приехал на базу за вещами и рассчитывал, что попрощается с футболистами и персоналом, но охрана не открыла ему дверь. Игроки уговаривали секьюрити пустить коуча, но те отказывались. Позднее к Сергею вышел новый генеральный директор «Химок» Александр Зайцев, который предложил ему приехать за вещами через неделю.

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Юран позвонил заместителю прокурора (источник не уточнил, за какой регион отвечал чиновник) и через пять минут прошел на клубную базу. Футболисты передали тренеру открытое письмо на имя губернатора Московской области, в котором просят руководителя региона отреагировать на ситуацию в команде и сохранить работу Сергея. Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника медиа, Юрана уволили после просьбы о повышении зарплаты после выхода «Химок» в Премьер-лигу. Коуч встретился с областным министром спорта Романом Терюшковым, на следующий день Терюшков сообщил Сергею об отказе со стороны генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Вечером новый босс «Химок» Александр Зайцев объявил Юрану об увольнении.

51-летний специалист пришел в подмосковный клуб в январе 2020 года и руководил командой четыре матча – два в ФНЛ и два в Кубке России.

«Химки» уже назначили главным тренером Дмитрия Гунько, который всю карьеру провел в системе «Спартака».

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Чемпионат России «Химки» уволили Юрана. Игроки написали письмо губернатору с просьбой оставить тренера ВЧЕРА В 10:48