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Аршавин выселяет трехлетнюю дочь из квартиры. Экс-игрок подал иск против бывшей жены

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Андрей Аршавин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
22 минут назад

Квартира, из которой Аршавин выселяет Есеню, принадлежит его матери Татьяне.

Бывший футболист сборной России, «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин хочет выселить трехлетнюю дочь Есению из квартиры, сообщает «Комсомольская правда».

Аршавин подал иск против бывшей жены Алисы Казьминой с целью выселить ее и ребенка из квартиры, принадлежащей его матери Татьяне. Суд начнется 23 сентября в Санкт-Петербурге.

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  • В июле 2019 года стало известно о разводе Аршавина и Казьминой.
  • В июне того же года сообщалось об отказе Аршавина прописать дочь в своей квартире – это послужило препятствием при оформлении ребенка в детском саду.

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