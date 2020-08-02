Квартира, из которой Аршавин выселяет Есеню, принадлежит его матери Татьяне.

Бывший футболист сборной России, «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин хочет выселить трехлетнюю дочь Есению из квартиры, сообщает «Комсомольская правда».

Аршавин подал иск против бывшей жены Алисы Казьминой с целью выселить ее и ребенка из квартиры, принадлежащей его матери Татьяне. Суд начнется 23 сентября в Санкт-Петербурге.

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В июле 2019 года стало известно о разводе Аршавина и Казьминой.

В июне того же года сообщалось об отказе Аршавина прописать дочь в своей квартире – это послужило препятствием при оформлении ребенка в детском саду.

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