Если бы не Александр Максименко, красно-белые начали сезон в ФНЛ.

Лишь победа в последнем туре не позволила «Спартаку» провести самый катастрофический сезон в РПЛ: в 2003-м красно-белые финишировали десятыми и набрали всего на три очка меньше. Даже та кампания казалась приятнее – москвичи спасли страшный год победой в Кубке. В последнем сезоне у «Спартака» сломалось все: Олег Кононов бесил фанатов, Томас Цорн мутил с трансферами, лидеров заменили юные ноунеймы. Но даже в кромешной тьме на «Открытие Арене» нашелся герой – если бы не Александр Максименко, москвичи начали август с матчей против «Шинника» и «Чайки».

Провел суперсезон

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Оценивать вратарей по статистике сложно и спорно – главные цифры исходят от уровня команды. Например, голкиперы андердогов обязательно влетят в топ по сэйвам, потому что по их воротам наносится больше ударов. Вратарь топ-клуба наберет больше сухарей, так как его защитники реже ошибаются. Процент отраженных ударов – тоже сомнительно: разные дистанции, закрытый обзор или рикошет.

Александр Максименко, вратарь «Спартака» Фото: Getty Images

Если все же судить по последнему пункту, то он подсветил главный критерий для молодых вратарей – стабильность. В кампании-2018/19 Максименко довел процент отраженных ударов до 73,49, в сезоне-2019/20 – до 73,50%. В России после нескольких крутых матчей вратаря записывают в сборную, но все забывается на следующий же сезон. Максименко проявил редкое для голкиперов РПЛ качество и выполнил любимый пунктик Станислава Черчесова.

«У нас много игроков, которые проявляют себя. Но нужна определенная стабильность – не просто в течение сезона, но даже и в определенной игре», – сказал Саламыч в очередном интервью.

Стабильности усатый коуч требует и от полевых, и от голкиперов, учитывая, что он сам зажигал в раме. Скилл Макси выглядит важным в борьбе за место на Евро: Гилерме все чаще раскрывает домик и необоснованно вылетает из штрафной, а ошибки Андрея Лунева стали закономерностью. В 2020-м на чемпионате Европы точно бы выступил Маринато, но пандемия подарила спартаковцу целый год – еще один стабильный сезон сделает его основным кандидатом.

Еще Максименко стал играть аккуратнее – по точности передач (данные Opta) он занял первое место среди вратарей, отстоявших больше 20 матчей. В прошлой кампании Александр оказался точен в 62,58% передач, сейчас – в 73,36%. Правда, с одной оговоркой: Макси хорош в подыгрыше ближайшим защитникам, длинные передачи не даются – по этому показателю он 11-й из 12 (28,5% точности). Однако это не помешало ему оформить победный ассист лонгболом в четвертьфинале Кубка России против ЦСКА.

Главная статистика, по которой можно оценивать вратаря «Спартака» – хG ударов в створ.. Ожидалось, что красно-белые пропустят 32,93 мяча, но в сетку влетели 29 банок (без учета автоголов) – 22-летний голкипер спас команду минимум от трех явных пробоин.

И все же главный критерий оценки вратаря – эмоции. Когда он тащит – это заметно всем без xG и душной статистики. В эффектности Максименко явный король – убедитесь сами:

Не сломался под давлением Кононова

Почему сезон получился для Максименко отличным, если «Спартак» только седьмой?

Во-первых, из-за стабильности – многие вратари РПЛ расклеиваются после ярких турниров. Например, тот же спартаковец Александр Селихов; Никита Медведев поставил рекорд РПЛ по сухим минутам и покрылся мхом в дубле «Локомотива»; Станислав Крицюк пропал в «Краснодаре»; про сэйвы Михаила Левашова все забыли даже в Туле. И это лишь свежие примеры.

Во-вторых, в этом сезоне Максименко проявил еще одно важнейшее для голкипера качество – стрессоустойчивость. В последнем туре кампании-2018/19 Александр провел странный матч в Оренбурге: совершил несколько невероятных спасений, но при этом допустил две результативные ошибки. Они перечеркнули остальные геройства Макси, и после игры его размазал Олег Кононов.

– Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости.

– Игра Максименко?

– Он допустил две ошибки. Это повлияло на результат.

Позже Пиджак оправдался, что журналисты некорректно поставили вопрос и иначе интерпретировали его слова. Но фраза, пусть даже вырванная из контекста, ударила по молодому вратарю. 21-летний парень регулярно находился под давлением из-за внимания к «Спартаку» + получил удар в спину от своего тренера.

Олег Кононов Фото: Getty Images

Даже если Кононов в раздевалке объяснил Максименко, что интервью оказалось ошибкой, его действия кричали об обратном. В июне 2019-го красно-белые зачем-то ввязались в борьбу за Маринато Гилерме – явный посыл Макси, что пора либо в аренду, либо в «Спартак-2». Ситуация с бразильцем получилась максимально мерзкой: ты допустил ошибки, и мы ищем вратаря на замену, но если он не придет, так и быть, будешь играть.

Конечно, Гилерме выбил из «Локо» жирный контракт и остался в Черкизове. Казалось, ни с чем останется и «Спартак»: сложно рассчитывать на стабильность юного вратаря, в которого не верит тренер. Тем удивительнее, что Саша не просто оказался скалой и отыграл в РПЛ 29 туров из 30, но и не косячил. Единственной его результативной ошибкой (по данным Opta) стала бабочка в дерби с ЦСКА. И вот так на нее отреагировал Доменико Тедеско:

«Максименко – топ-вратарь. Нет вопросов, нет претензий. Он много раз выручал команду. 21 год, а играет так, будто намного старше. Вратарская позиция – одна из самых сложных в футболе, все могут ошибиться. Но он может оплатить следующий командный ужин, например».

Заслужил респект Акинфеева

Похвала тренеров, одноклубников и фанатов – важный пункт, но еще показательнее признание от конкурентов. Особенно из ЦСКА: маэстро Игорь Акинфеев поставил Максименко на третье место среди лучших игроков сезона (следовательно, лучшим среди вратарей). Такая оценка принципиальнейшего визави – ценное достижение.

Александр Максименко и Игорь Акинфеев Фото: Getty Images

«В этом сезоне тяжело выделить кого-то одного. Яркие матчи проводили многие, а так, чтобы кто-то регулярно держался на высоком уровне… Но я, пожалуй, назову троих: Акинфеева, Сафонова и Максименко», – это слова другого экс-армейца Владимира Габулова.

Стал главным активом «Спартака»

Леонид Федун давно смотрит в сторону португальского чемпионата и восхищается управлением «Бенфики» и «Порту» – гранды ищут и взращивают таланты для выгодной перепродажи. Находить звездочек у красно-белых получается через раз, а вот вскармливать своих – другое дело.

Уже сейчас Максименко – второй по стоимости игрок «Спартака». Transfermarkt оценивает его в девять млн евро – наравне с Самуэлем Жиго, Георгием Джикией и Зелимханом Бакаевым. На лям дороже лишь Роман Зобнин.

О Максименко точно знают в Европе: несколько сезонов назад он входил в топ самых дорогих вратарей Европы до 21 года. Сейчас, в 22, Александр 12-й по стоимости среди U-23 – намного впереди лишь Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 49,5 млн евро), Унаи Симон («Атлетик», 30 млн) и Алекс Мерет («Наполи», 28 млн).

«Санькой в 2015 году интересовались клубы АПЛ, когда мы в четвертьфинале чемпионата Европы обыграли англичан. Мне приятно смотреть на Максименко сейчас, когда он выручает в «Спартаке». Значит, мы тогда не ошиблись», – рассказал бывший тренер юношеской сборной России Сергей Бабурин.

Александр Максименко Фото: Getty Images

Александр ворвался в список игроков, на которых «Спартак» может заработать. Он возглавит рейтинг в случае продажи прогрессирующего Айртона и котирующегося в Европе Жиго. И выручка будет чистой – в отличие от легионеров, Федун не платил за молодого ростовчанина.

Станет будущим капитаном «Спартака»

Пока Александр не вляпался ни в один скандал – наоборот, производит максимально приятное впечатление: вместо тачек и денег в инстаграме фото с друзьями и из матчей «Спартака».

«Хочу иметь достойное окружение, которое не даст спуску. Даже на сантиметрик не даст подняться [над землей]. К счастью, у меня такое и есть. Друзья, близкие, родители. Ну и тренерский штаб, который всех нас держит на земле. Был, может, момент, когда только начал тренироваться с первой командой. Сам даже подумал: «Что-то не пошло вообще». История была такая: начал привлекаться к основе, не проходил в состав дубля, тренируясь с основой. Не понимал, как так. Сам на себя давил. Переосмыслил потом, что надо доказывать всегда, просто так ничего не падает с небес», – поделился Максименко.

Вратарь активно участвует в благотворительности: помог инвентарем ростовским детям с ограниченными возможностями, посадил дерево в честь акции ВОВ, провел экскурсию для мальчика с бионическим протезом предплечья. Короче, Максименко серьезно вовлечен в жизнь клуба и является лицом красно-белых во всевозможных добрых акциях.

Когда в июле 2018-го 20-летний парень ворвался в основу «Спартака», казалось, что это лишь временная замена травмированным Селихову и Реброву. Но уже через год Максименко стал самым молодым вратарем «Спартака», который провел за клуб 50 матчей. К концу его второго сезона очевидно, что ни Селихов, ни Ребров, ни Гилерме не выпихнут его из основы. У красно-белых появился новый важный герой: это отметил и Акинфеев, и «Фратрия», назвавшая Максименко лучшим в сезоне.

«Вся карьера в «Спартаке» без гарантии на трофей или победа в ЛЧ с ЦСКА? «Спартак», конечно», – так мог ответить только будущий капитан.

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