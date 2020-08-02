Александр Кокорин
Фото: Getty Images
С ранних лет за «Спартак»!
Геннадий Куропаткин, друг Александра Кокорина, опубликовал детскую фотографию форварда в футболке московского «Спартака».
Кокорин – воспитанник «Локомотива», где он провел восемь лет на детском и юношеском уровнях. В детстве Александр проходил просмотр в «Спартаке», но не был отобран в команду. 2 августа 2020 года было объявлено о переходе Кокорина в «Спартак».
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- Кокорин подписал с красно-белыми контракт на три сезона с возможностью продления еще на год.
- Его зарплата в московском клубе составит три млн евро в год. Также Кокорин получил 2,5 млн подъемных.
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