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Друг Кокорина опубликовал детское фото Александра в джерси «Спартака»

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Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

С ранних лет за «Спартак»!

Геннадий Куропаткин, друг Александра Кокорина, опубликовал детскую фотографию форварда в футболке московского «Спартака».

Кокорин – воспитанник «Локомотива», где он провел восемь лет на детском и юношеском уровнях. В детстве Александр проходил просмотр в «Спартаке», но не был отобран в команду. 2 августа 2020 года было объявлено о переходе Кокорина в «Спартак».

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  • Кокорин подписал с красно-белыми контракт на три сезона с возможностью продления еще на год.
  • Его зарплата в московском клубе составит три млн евро в год. Также Кокорин получил 2,5 млн подъемных.

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