В последнем сезоне русская «Бавария» заняла лишь седьмое место.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о правильности перехода в московский клуб.

«[После увольнения из «Шальке»] я полностью отключился от тех эмоций в Гельхенкирхене и не беспокоился о следующем шаге.

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У меня было несколько вариантов, и «Спартак» оказался самым верным. На первый взгляд, это не самое очевидное решение, но у меня было несколько дней на знакомство с Москвой и клубом, и у меня остались только положительные ощущения.

«Спартак» – это что-то вроде русской «Баварии». У него 30 миллионов болельщиков по всей стране и невероятная мощь. Так что решение было абсолютно правильным. Кто еще может сказать, что тренировал русскую «Баварию». Это неоценимый опыт.

Сейчас я полностью сосредоточен на «Спартаке», у меня нет никакого карьерного плана. Но если бы я хотел вернуться в Бундеслигу, то уже бы нашел работу в Германии. За последние пару месяцев мне прилетали кое-какие предложения, но я сейчас в Москве и чувствую себя комфортно», – заявил Тедеско в интервью Fussball24.de.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством красно-белые остались без Лиги Европы и уступили «Зениту» в полуфинале Кубка России.

«Бавария» за последние восемь лет восемь раз становилась чемпионом Германии. «Спартак» за восемь лет взял золото в сезоне-2016/17, а также занимал четвертое, шестое, шестое, пятое, третье, пятое и седьмое места.

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