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Тедеско: «Мы достигли цели – обезопасили от вылета чрезвычайно молодую команду»

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Доменико Тедеско, «Шальке 04»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Как изменились цели «Спартака» за 20 лет...

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги сезона-2019/20.

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– Увлекательно. Когда я принял команду, она шла на 12-м месте, в двух очках от зоны вылета. Начало было ухабистым, и, конечно, пауза из-за коронавируса – это тяжелое время. Но мы достигли цели – обезопасили от вылета чрезвычайно молодую команду. Мы завершили сезон на седьмом месте, на два очка отстав от зоны Лиги Европы.

В полуфинале Кубка России мы, к сожалению, уступили чемпиону, «Зениту». Мы довольны на данный момент, – приводит слова Тедеско Zeit Online.

  • Тедеско возглавил красно-белых по ходу кампании-2019/20, сменив на посту Олега Кононова.
  • Под руководством немецкого специалиста «Спартак» финишировал на седьмой строчке.

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