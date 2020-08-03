Как изменились цели «Спартака» за 20 лет...

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги сезона-2019/20.

– Как прошли ваши первые девять месяцев в Москве?

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– Увлекательно. Когда я принял команду, она шла на 12-м месте, в двух очках от зоны вылета. Начало было ухабистым, и, конечно, пауза из-за коронавируса – это тяжелое время. Но мы достигли цели – обезопасили от вылета чрезвычайно молодую команду. Мы завершили сезон на седьмом месте, на два очка отстав от зоны Лиги Европы.

В полуфинале Кубка России мы, к сожалению, уступили чемпиону, «Зениту». Мы довольны на данный момент, – приводит слова Тедеско Zeit Online.

Тедеско возглавил красно-белых по ходу кампании-2019/20, сменив на посту Олега Кононова.

Под руководством немецкого специалиста «Спартак» финишировал на седьмой строчке.

Даже у такого «Спартака» есть герой. 2 года назад о нем ничего не знали, а сейчас он рвется на Евро

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