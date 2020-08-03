Артем Дзюба – максимально откровенно обо всем.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба написал открытое письмо. Eurosport публикует главные цитаты.

Про ассисты и голы

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Неожиданно появилась личная задача – после голевой передачи в гостевом матче с «Динамо» Александр Дорский сказал мне, что в новейшей истории РПЛ никто не становился лучшим ассистентом два сезона подряд.

Конечно, хотелось стать лучшим бомбардиром, но за той гонкой не следил так, как за ассистентской. В один момент ко мне приблизился Зелимхан Бакаев – тогда выходил на игру и настраивал себя: «Отдавать, отдавать, отдавать». При этом, казалось бы, нападающий. Например, в гостевом матче с ЦСКА при первом голе Малкома целенаправленно сбрасывал на него, хотя мог попытаться забить сам. Скинул – и мы забили.

Артем Дзюба Фото: Getty Images

Про хейт

Конечно, мне тяжело молчать. Не думаю, что с возрастом стал меньше разговаривать, но точно стал менее эмоциональным. Раньше бы я отвечал на каждый негативный комментарий, по каждому бы прошелся, а сейчас думаю – зачем? Почему мы такие злые? У меня тоже иногда проявляется агрессия – тогда вспоминаю, что в детстве ее не было.

Про Лигу чемпионов

«Зенит» критикуют за оборонительную игру в Лиге чемпионов – в основном те, кто даже в Лигу Европы пробиваются по большим праздникам, а матчи во вторник и среду смотрят только по телевизору. Да, мы должны были выходить из группы, да, мы заняли четвертое место. Я вообще с этим не спорю, но все-таки мы обыграли «Лион» и «Бенфику», сыграли вничью во Франции. В решающем матче с «Бенфикой» нам не хватило Ракицкого и Дриусси – согласен с Сергеем Богдановичем, что потеря любого игрока основы очень чувствуется.

В Лиге чемпионов нас никто не боится, все играют с позиции силы. Могли мы сыграть с «Лейпцигом» смелее? Сто процентов. Было бы лучше? Не уверен – могли бы получить еще больше. Тогда бы все говорили: «Вот дураки, сидели бы в обороне, засушили бы и, может, даже где-то один заковыряли». По игре в середине поля «Лейпциг» мне напомнил «Зенит» Лучано Спаллетти, когда Зырянов, Широков, Данни, Семак менялись местами и играли очень изящно.

Артем Дзюба против Дайо Упамекано «Зенит» – «Лейпциг» Фото: Getty Images

У «Лейпцига» вообще непонятно кого забирать – играешь по одному, он отдает передачу, бежит в совершенно другую зону, а рядом с тобой появляется другой игрок. Лаймер, Кампль – супер, Форсберг – Модрич на минималках, но настоящий лидер – Забитцер. Прекрасно цеплялся Поульсен – вроде он обычно забивает немного, но очень неприятный нападающий. В общем, можно многих выделять – классный командный механизм, четко понятно, чего хочет Нагельсманн. В защите они вроде бы уязвимы, оставляют сзади большие зоны – зато Гулачи прекрасно играет ногами и за пределами штрафной.

Про болельщиков в Сан-Марино

Поражения от «Лейпцига» и «Бенфики» – боль, но худшая неделя года – другая. Перед ноябрьским матчем с Бельгией у меня умер друг. Это был очень жесткий момент, эмоционально сильно просел. Это заметил Черчесов, хотя он не знал, что случилось. Саламыч вызвал к себе, спросил, что со мной, а потом рассказал, как сам переживал потерю близких. Спасибо ему, но по-настоящему меня встряхнули болельщики в Сан-Марино.

Честно, никто не думал, что такое может произойти в сборной. Тебя кроют на матчах клубов – это нормально, даже дает толчок. В сборной к такому я был не готов – и это мое упущение. Может, стоило даже замениться, но с другой стороны, это был бы показатель слабости, поэтому остался на поле. Сыграл неудачно – весь матч был в прострации. После матча быстро пошел в душ, быстро сел в автобус. Ну и сидел сам с собой. Пацаны подходили, поддерживали. Спасибо им большое.

В декабре мне говорили, что было бы красиво, если бы я вступился за фанатов. Я этого не сделал, потому что мне это казалось лицемерием. Я никому не жаловался, ни в чем не виноват. Заступился бы – стал бы для кого-то хорошим. Мне это не нужно. К тому же, кто я такой для правоохранительных органов? Ой, Артем Дзюба сказал, значит, сделаем как он просит. Мы же часто слышим будничные истории, когда известный человек кому-то предъявляет: «Да вы знаете, кто я такой?» Да всем все равно, кто ты такой. Веди себя прилично, в пределах закона – и все равно, кто ты такой.

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ Дзюба забил 17 мячей и отдал 14 голевых передач.

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