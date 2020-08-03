Александр Кокорин и Павел Мамаев
Фото: Eurosport
Правда, Александру оставили прежний срок в колонии.
Мосгорсуд отменил приговоры футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по статье «Хулиганство», признав за спортсменами право на реабилитацию.
Как сообщает телеграм-канал Baza, в новом приговоре суд оставил Кокорину прежний срок в колонии, а Мамаеву заменил реальный срок исправительными работами сроком на один год. Теперь футболисты могут рассчитывать на компенсацию за моральный ущерб.
Чемпионат России
Кокорин будет получать в «Спартаке» в 600 раз больше средней зарплаты в России
7 ЧАСОВ НАЗАД
- В октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей Первого канала.
- Кокорины получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.
Друг Кокорина опубликовал детское фото Александра в джерси «Спартака»
Подписывайся на нас в инстаграме
Чемпионат России
Кокорин – легенда и символ РПЛ. «Спартак» подписал парня без характера
30/07/2020 В 12:07
Чемпионат России
Кокорин будет получать в «Спартаке» в 600 раз больше средней зарплаты в России
7 ЧАСОВ НАЗАД