Правда, Александру оставили прежний срок в колонии.

Мосгорсуд отменил приговоры футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по статье «Хулиганство», признав за спортсменами право на реабилитацию.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в новом приговоре суд оставил Кокорину прежний срок в колонии, а Мамаеву заменил реальный срок исправительными работами сроком на один год. Теперь футболисты могут рассчитывать на компенсацию за моральный ущерб.

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В октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей Первого канала.

Кокорины получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.

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